Senaat dwarsboomt referendum over donorwet niet

De kans groeit dat er een referendum komt over de donorwet. Fractievoorzitter Jorritsma van de VVD, de grootste fractie in de Eerste Kamer, noemt het ondenkbaar dat de senaat de hele procedure om het raadgevend referendum af te schaffen voor 14 juni afrondt. Die dag is de uiterste datum om handtekeningen in te zamelen om een volksraadpleging over de donorwet af te dwingen.

Het kabinet wil juist af van het raadgevend referendum. De Tweede Kamer ging in februari met een kleine meerderheid akkoord met afschaffing. Het lijkt erop dat ook de senaat zal instemmen, maar meerdere fracties willen nog nieuwe schriftelijke vragen aan het kabinet stellen voordat de afschaffingswet plenair kan worden behandeld. Jorritsma vindt dat daarvoor ruimte moet zijn.