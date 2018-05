Gap biedt excuses voor T-shirt met kaart van China

Kledingmerk Gap heeft excuses aangeboden voor een T-shirt waarop een kaart van China stond gedrukt. Op Chinese sociale media was ophef ontstaan omdat het land was afgebeeld zonder een deel van Tibet en Taiwan, terwijl de regering ze beschouwt als onderdeel van China.

In een winkel in Canada hadden mensen foto's gemaakt van het shirt en die vervolgens gedeeld op het online platform Weibo.

Gap laat in een verklaring weten dat het kledingstuk in China uit de verkoop is gehaald. Volgens het kledingmerk gaat het om een foutieve kaart: "Gap Inc. respecteert de soevereiniteit en territoriale integriteit van China. We bieden onze oprechte excuses aan voor deze onbedoelde fout." Gap belooft maatregelen te nemen om soortgelijke incidenten voortaan te voorkomen.

Woordkeuze aanpassen

De regering in Peking wil dat bedrijven die zakendoen in China zaken als aanduidingen en woordkeuze aanpassen aan de Chinese wet- en regelgeving. Zo moeten buitenlandse vliegtuigmaatschappijen Taiwan, Hongkong en Macau benoemen als onderdeel van China op hun websites.

Andere Amerikaanse bedrijven, onder meer Delta Air Lines en hotelketen Marriott International, boden ook hun excuses aan voor vergelijkbare incidenten. Het Witte Huis reageerde eerder deze maand fel op de kwestie en sprake van "Orwelliaanse onzin". Volgens de Amerikaanse regering probeert China zijn "politieke correctheid op Amerikaanse bedrijven en burgers" op te leggen.

Ook de KLM paste op aandringen van China zijn lijst van bestemmingen aan. Taiwan en Hongkong werden daarop als afzonderlijke landen genoemd. Inmiddels gebruikt KLM de term 'bestemming'.