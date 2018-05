Verstekelingen ontsnappen uit vrachtwagen en rennen snelweg op

Op de A4 bij Ossendrecht zijn tien verstekelingen uit een vrachtwagen geklommen en op de vlucht geslagen voor de politie.

De groep van zowel mannen als vrouwen ontsnapte uit de truck toen hij even stilstond. Ze renden over de snelweg en een aantal van hen sprintte de weilanden in. De politie gaat ervan uit dat het migranten zijn.

Veel mensen zagen het gebeuren en de politie kreeg dan ook veel telefoontjes. Na een zoekactie van onder andere de marechaussee, waarbij een helikopter werd ingezet, werden de tien verstekelingen opgepakt.

De vreemdelingenpolitie onderzoekt de zaak verder.