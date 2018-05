Grapperhaus: verhuizing Kaspersky naar Zwitserland maakt niet uit

Ook na een verhuizing naar Zwitserland blijft Kaspersky een Russisch bedrijf dat onder Russische wetgeving valt. De Nederlandse overheid blijft dan ook bij het besluit om geen gebruik meer te maken van de antivirussoftware van Kaspersky Lab, zegt minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Het kabinet liet gisteren weten dat het contract met Kaspersky wordt beëindigd met het oog op de nationale veiligheid. Hij legt uit dat het bedrijf software maakt, die "heel diep in de systemen" werkt. "En als die software gemanipuleerd is, levert dat grote gevaren op." Hij denkt dan bijvoorbeeld aan cyberspionage. "Dat is een heel reëel risico. We hebben duidelijk gezien dat de Russen die richting opgaan."

'Macht en invloed'

Grapperhaus zegt dat de Russische wetgeving bedrijven kan verplichten om de Russische inlichtingendiensten te ondersteunen en dat het niet denkbeeldig is dat ze een opdracht aan Kaspersky geven om in de Nederlandse overheidssystemen te zoeken naar informatie over bijvoorbeeld defensie, politie of de Nederlandse infrastructuur of de luchtvaart. Hij zegt dat er geen concrete bewijzen zijn, dat dit al is gebeurd. "Maar we kunnen het niet uitsluiten."

Dus ook als het bedrijf de belangrijkste activiteiten buiten Rusland wil plaatsen - zoals het inmiddels heeft aangekondigd - vindt Grapperhaus het risico te groot "dat dit bedrijf onder de macht en invloed kan komen van de Russische overheid". Volgens hem heeft die overheid "zich duidelijk gericht op het aantasten van bepaalde Nederlandse belangen".