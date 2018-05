Het Meghan-effect: immense invloed die zal blijven groeien

"Toen Kate die jurk droeg, veranderde alles", blikt founder Daniella Helayel terug in een artikel van The Daily Mail met de kop 'Life After the Kate Effect'. Het zijn tijden van economische crisis, Issa loopt slecht en de gratis reclame is dus meer dan welkom.

Maar het gaat nu wel heel hard: de verkoopaantallen verdubbelen. Het bedrijf wordt overvraagd en geld voor de productie is er niet. Helayel besluit haar merk deels te verkopen, het komt er nooit meer bovenop. Het 'Kate Effect' sloopt Issa en twee jaar later is er niets meer van over.