Bijzondere auto van Nederlander voor start Mille Miglia gestolen

Dieven hebben dit weekend voor de start van de bekende oldtimerrace Mille Miglia in Italië een bijzondere Alfa Romeo 6C 2500 Sport uit 1942 gestolen. De Nederlandse eigenaar Ad Branderhorst is zwaar aangeslagen, al kan hij waarschijnlijk alsnog starten met een ander bijzonder exemplaar uit zijn collectie.

"Van de Alfa Romeo 6C 2500 Sport zijn er nog vier in de hele wereld", vertelt Branderhorst vanuit Italië. De bijzondere oldtimer werd door een transporteur in een afgesloten trailer naar Italië vervoerd. De trailer stond zaterdag voor het hotel in een dorpje even buiten de stad Brescia.

Ze kunnen er niets mee

Volgens Branderhorst was de trailer uit voorzorg klemgezet met een andere auto. De dieven hebben deze auto opengebroken en verplaatst. Daarna zijn ze ervandoor gegaan met de trailer met de kostbare inhoud. Branderhorst heeft geen idee of de dieven het speciaal op de auto hadden voorzien. "Ze kunnen er niets mee. De wagen is zo uniek dat hij onverkoopbaar is."

Branderhorst ziet de Alfa Romeo als een echt familiebezit. Twintig jaar geleden kwam hij de bolide op het spoor via vrienden. De wagen was in het bezit van een vriend van de koninklijke familie in Zweden. Een bekende Zweedse coureur reed er onder meer de Grand Prix van Stockholm in 1948 mee.

Tijdens een grondige renovatie van de auto, dook de familie Branderhorst in de geschiedenis van de Alfa Romeo. Via onder anderen familieleden van de Zweedse eigenaren kregen ze oude foto's en ander beeldmateriaal. Ook reed Branderhorst meerdere keren in de oldtimer met zijn gezin naar Italië.

Verlaten paadje

De Nederlander heeft via sociale media oproepen gedaan om de auto terug te vinden. Hij heeft veel reacties gekregen. Ook de andere deelnemers aan de race leven met hem. "Veel mensen hebben gezegd ze nog wel een oldtimer hebben die ik mag lenen", vertelt hij.

Branderhorst en zijn vrouw verschijnen morgen waarschijnlijk aan de start van de duizend mijl van Brescia naar Rome en weer terug met een ander bijzonder exemplaar uit zijn collectie. "We gaan vandaag nog een keer proefrijden en als dat goed gaat, kunnen we de race met deze wagen rijden. Met gemengde gevoelens, dat wel."

Hoop dat de gestolen Alfa Romeo nog gevonden wordt, heeft Branderhorst nog altijd. "Als de dieven erachter komen dat ze er niets mee kunnen, zetten ze de auto misschien wel op een verlaten paadje in de buurt van Brescia neer."