Poetin opent omstreden Krimbrug

Na de annexatie besloot de Russische regering de aanleg van de brug te versnellen. Daardoor hoeven Russen vanaf morgen niet meer door Oekraïne te reizen als ze over land naar de Krim willen. Moskou hoopt zo onder meer het toerisme op de Krim te stimuleren.

De brug heeft naar schatting 3,5 miljard euro gekost. In Nederland loopt een strafrechtelijk onderzoek naar zeven Nederlandse bedrijven die aan de bouw hebben meegewerkt. Dat was verboden vanwege de sancties die de EU na de annexatie van de Krim tegen Rusland had ingesteld.