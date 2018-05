Krol: ik heb me op partijvoorzitter verkeken

Partijleider Henk Krol van 50Plus heeft zich verkeken op partijvoorzitter Jan Zoetelief. In het NOS Radio 1 Journaal zei Krol dat hij dacht dat Zoetelief de perfecte voorzitter zou zijn. "Maar als je als voorzitter het bestuur niet op één lijn kunt krijgen, dan doe je iets fout."

Gisteravond besloten zeven van de acht leden van het partijbestuur van 50Plus op te stappen, onder wie voorzitter Zoetelief. Alleen secretaris Hylke ten Cate is aangebleven.

Krol zegt dat hij verrast is door de gang van zaken. Hij wist al enige tijd dat het "niet boterde" binnen het bestuur. "Ik heb toen vriendelijk gevraagd om het intern te houden", zegt de partijleider. Maar dat dit niet is gelukt, zegt iets over de capaciteiten van de voorzitter, vindt hij.

De 50Plus-voorman had gehoopt dat het bestuur het nog twee weken had volgehouden. Dan is er een ledenvergadering van de partij en wordt er een nieuw bestuur gekozen.