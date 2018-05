Huwelijksaanzoek ouders maakt zoontje (3) de pis niet lauw

Zijn ouders, die alleen oog voor elkaar hebben, realiseren zich pas na een tijdje wat Owen aan het doen is en schieten in de lach als ze hun zoontje aanschouwen. "Oh nee, hij staat gewoon te plassen", zegt zijn vader.

Przytula plaatste de video op zijn Facebookpagina, waar het ruim 56.000 keer werd bekeken, maar het sociale medium haalde de beelden offline.

Daarom besloot hij de video ook op YouTube te zetten. Na ruim een dag staat de teller op ruim 350.000 views.