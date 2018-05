Meer vaste dan flexibele banen erbij, voor het eerst in jaren

Voor het eerst sinds 2009 is het aantal vaste banen harder gegroeid dan het aantal flexbanen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de eerste drie maanden van dit jaar groeide het aantal vaste banen met 2,4 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het aantal werknemers met een flexibel contract, zoals een uitzend- of jaarcontract, groeide met twee procent.

Vertrouwen

Afgelopen jaar was het nog andersom en groeide het aantal flexbanen iets harder dan het aantal vaste banen. Het kan erop duiden dat werkgevers meer vertrouwen krijgen in de economie en het aandurven om meer mensen in vaste dienst te nemen.