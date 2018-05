Politieacties tegen No Surrender na melding van doodsbange chauffeur

Arrestatieteams hebben vanochtend bij politieacties in Almere en Hilversum tegen motorclub No Surrender vijf mannen opgepakt. Vier van hen zijn lid van de motorclub. Het vijftal wordt verdacht van betrokkenheid bij cocaïnesmokkel.

De actie hangt samen met een politie-onderzoek dat loopt sinds januari. Toen meldde een doodsbange vrachtwagenchauffeur zich bij de marechaussee in Hoek van Holland, omdat hij vreesde dat er drugs waren verstopt in zijn vrachtwagen. Hij was met zijn vrachtwagen via de veerboot op weg naar Engeland.

De politieactie is nog aan de gang. Er worden zeven huizen doorzocht en de politie sluit niet uit dat er nog meer arrestaties volgen.

'Tientallen' kilo's cocaïne

De chauffeur, die in opdracht reed van een Nederlands transportbedrijf, kreeg argwaan toen hij het gevoel kreeg al op de veerboot in de gaten gehouden te worden. In Engeland liet hij zijn vrachtwagen achter en keerde per boot terug naar Nederland.

Na onderzoek van de vrachtwagen werden op een verborgen plek 'tientallen kilo's cocaïne' aangetroffen, zegt een politiewoordvoerder. De politie heeft de vrachtwagenchauffeur in bescherming genomen, omdat hij mogelijk wordt gezocht door leden van No Surrender. Om wat voor veiligheidsmaatregelen het gaat, wil de politie niet zeggen.

Landelijk verbod

Het onderzoek richt zich specifiek op de afdeling van de motorclub in Almere. Het wordt geleid vanuit Noord-Brabant, omdat daar in de afgelopen jaren veel expertise is opgebouwd met No Surrender.

Het is niet de eerste keer dat leden van No Surrender in verband worden gebracht met criminele activiteiten. In december werd No Surrender-baas Henk Kuipers gearresteerd. Hij werd beschuldigd van mishandeling, afpersing, bedreiging, diefstal met geweld en valsheid in geschrifte. In februari werd een ander kopstuk van de motorclub gearresteerd.

Oprichter Klaas Otto wordt verdacht van onder meer witwassen, afpersing, bedreiging, mishandeling en een bomaanslag. Eind maart mocht hij met een enkelband de gevangenis verlaten. Het OM zei eerder al te onderzoeken of een landelijk verbod op No Surrender tot de mogelijkheden behoort.