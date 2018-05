Wekdienst 15/5: kort geding Volkert van der Graaf op opnieuw zonnige dag

Ga je op pad? Bekijk hier het overzicht van de files en wegwerkzaamheden en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Vandaag dient het kort geding van Volkert van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn, tegen de Staat. Hij wil van zijn meldplicht af, omdat hij naar het buitenland wil vertrekken.

In de Tweede Kamer is het debat over hoeveel vluchten er mogen komen op Schiphol en hoeveel er naar Lelystad Airport moeten gaan. Daarbij gaat het ook over alle milieu-effecten.

En premier Rutte komt terug van de Bovenwindse Eilanden en hij neemt extra passagiers mee: vier leguanen. Die zijn met uitsterven bedreigd en gaan naar Diergaarde Blijdorp in Rotterdam.

Om 20.45 uur trappen Vitesse en FC Utrecht af voor hun eerste finaleduel om een ticket voor de voorronde van de Europa League.

Wat heb je gemist?

Bijna het hele hoofdbestuur van 50Plus is opgestapt. Van de acht mensen is alleen de secretaris nog in functie. Er is onenigheid over de werkwijze. Bestuurslid Marianne Fennema schreef gisteravond in een email dat ze het niet eens was met de manier van werken van partijvoorzitter Jan Zoetelief. Daarop kondigden ook andere bestuursleden hun vertrek aan en toen besloot ook Zoetelief zelf zijn taken neer te leggen.

Ander nieuws uit de nacht:

Nanny VS krijgt levenslang voor twee kindermoorden: De vrouw paste op een meisje van 6 en een jongen van 2. Toen de moeder later thuiskwam, trof ze haar kinderen dood in bad aan.

Erfelijkheidstest kan tot spanningen in coalitie leiden: coalitiepartij ChristenUnie heeft namelijk grote bezwaren tegen een erfelijkheidstest die stellen met een kinderwens kunnen laten doen.

Organisaties omwonenden vliegvelden bundelen krachten: Omwonenden van zes vliegvelden hebben samen een actiegroep opgericht. Ze maken zich zorgen over geluidsoverlast en CO2-uitstoot.

'Vader Meghan Markle niet bij huwelijk, had hartaanval': Hij zou een hartaanval hebben gehad, maar de belangrijkste reden zou zijn dat hij zijn dochter en de Britse koninklijke familie niet in verlegenheid wil brengen.

Robin van Persie blijft bij Feyenoord. De 34-jarige aanvaller twijfelde de afgelopen weken openlijk over zijn carrière, maar hij laat nu weten dat hij nog zeker een jaar in Rotterdam blijft. Van Persie kwam in januari terug naar Feyenoord en hij won met de club de KNVB-beker. In de finale tegen AZ maakte Van Persie een van de goals.