Schilderij Modigliani brengt 157 miljoen dollar op, geen record

Het schilderij Nu couché (sur la côté de gauche) van de Italiaanse schilder Amedeo Modigliani heeft op een veiling bij Sotheby's in New York iets meer dan 157 miljoen dollar opgebracht. Het is op drie na de hoogste prijs die ooit op een veiling voor een kunstwerk is betaald, maar het is geen record voor een werk van Modigliani (dat staat op ruim 170 miljoen dollar).

De richtprijs was wel de hoogste die ooit is vastgesteld op een veiling: 150 miljoen dollar. Ter vergelijking: het schilderij waar het hoogste bedrag ooit voor is betaald, Salvator Mundi van Leonardo da Vinci, stond in de boeken voor zo'n 100 miljoen dollar. Het werd vorig jaar november voor ruim 450 miljoen dollar verkocht.

De opbrengst van Nu couché is wel het hoogste ooit van een werk dat door Sotheby's is geveild. Hetzelfde schilderij veranderde in 2003 nog voor 27 miljoen dollar van eigenaar.