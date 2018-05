Premier Rutte neemt vier leguanen mee uit Sint-Maarten

"Het was trouwens nog niet zo makkelijk om die dieren hier te krijgen. We konden geen luchtvaartmaatschappij vinden die het wilde doen, maar via via zijn we terechtgekomen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en toen bleek dat premier Rutte op bezoek zou gaan in Sint-Maarten. Zodoende vliegen ze nu mee in het regeringsvliegtuig. Dat toestel heeft geen bagageruim, dus de kist met daarin de vier leguanen komt in de vergaderruimte te staan. Op de terugweg kan Rutte dus niet vergaderen", zegt De Boer met een brede grijns.

En dan moet die leguaan die nu al in Rotterdam is, aan de bak samen met zijn vier soortgenoten. "Maar daarin hebben we wel vertrouwen. Als het gezonde dieren zijn, dan moet dat wel lukken. Leguanen leggen twintig tot veertig eieren en als die allemaal uitkomen, dan gaat het heel rap. We willen allereerst zorgen dat we hier een stevige reservepopulatie krijgen, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat we dieren gaan uitzetten in de gebieden waar ze uitgestorven zijn."