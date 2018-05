Nanny VS krijgt levenslang voor twee kindermoorden

Een kinderoppas in New York is tot levenslang veroordeeld voor het vermoorden van twee jonge kinderen. De nanny paste op het meisje van 6 en de jongen van 2 in het luxe appartement van hun ouders in Manhattan. De rechter omschreef de vrouw van 56 uit de Dominicaanse Republiek in het vonnis als "in en in slecht".

De moorden vonden plaats in 2012. De moeder vond de lichamen van haar kinderen in het bad. Zij zou na de zwemles van haar derde kind het 6-jarige meisje ophalen van dansles. Daar kwam ze erachter dat het meisje er die middag niet door de oppas naartoe was gebracht.

Nachtmerrie

Op het moment dat de moeder thuiskwam, was de oppas nog in het appartement. Die stak zich in de nek om te proberen zichzelf van het leven te beroven.

De politie trof de moeder hysterisch en huilend aan. In de rechtszaal zei de moeder daarover: "Ik wilde wakker worden uit deze nachtmerrie, maar ik wist dat ik niet droomde en dat het echt was."

Opdracht van de duivel

De advocaat van de oppas vindt dat ze ontoerekeningsvatbaar is. Ze zou op de bewuste dag hebben gehallucineerd en gedacht dat ze van de duivel de opdracht had gekregen om de kinderen en zichzelf van het leven te beroven. Maar de jury wees de ontoerekeningsvatbaarheid van de hand.

Volgens de aanklager was de vrouw jaloers op het luxe leven van de familie en vond ze dat ze te hard moest werken voor het gezin. Ook zat ze in geldnood. Ze had moeite om het schoolgeld voor haar 17-jarige zoon op te brengen. Die had ze naar de Verenigde Staten gehaald en aangemeld voor een particuliere school.

Voordat het vonnis werd voorgelezen, betuigde de oppas spijt. Ze vroeg de ouders en God om vergeving.