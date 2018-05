Een gevangene is vanmiddag tijdens vervoer naar de gevangenis in Grave in Brabant ontsnapt, meldt Omroep Brabant. Toen de politieauto in de buurt van de gevangenis was, stapte de man uit en rende weg. Hoe dat kon gebeuren, is niet bekendgemaakt.

De politie is urenlang naar de man op zoek geweest. Er werd ook een burgernetbericht verstuurd, maar hij is niet meer gevonden.

Waarom de man in de gevangenis zit, is niet bekend. Hij zou niet zijn opgepakt voor een geweldsmisdrijf.