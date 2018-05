Cultfilm The Big Lebowski 20 jaar: 'Ik voel me verwant met The Dude'

Het is een apart gezicht: tientallen mensen die in badjassen biertjes drinken en burgers eten bij een bioscoop achter Utrecht Centraal. De fans van cultfilm The Big Lebowski zijn toegestroomd om nog een keer op groot scherm te kijken hoe Jeffrey Lebowski alias The Dude langzaam maar zeker in de problemen komt.

Omdat het 20 jaar geleden is dat de film van de gebroeders Coen verscheen, draait-ie vanavond weer in 82 bioscopen door het land. De distributeur, die vandaag tot The Dude Day uitriep, verwacht enkele duizenden mensen. In de Utrechtse bioscoop zitten er zo'n 350.