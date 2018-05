Verdachte schietpartij Blerick blijft voorlopig in Franse cel

Een 20-jarige verdachte van de dodelijke schietpartij in Blerick, kan waarschijnlijk pas over achttien maanden aan Nederland worden uitgeleverd. De Amsterdammer vluchtte na de schietpartij in november vorig jaar, toen de 22-jarige Ömer Köksel op klaarlichte dag op straat werd doodgeschoten.

In maart werd de 20-jarige verdachte op vliegveld Paris-Orly gearresteerd. Hij stond op de internationale opsporingslijst. Nederland vroeg om zijn uitlevering.

Drugs

Maar omdat hij bij zijn aanhouding in Parijs heel wat drugs op zak had, kreeg hij een gevangenisstraf van 24 maanden opgelegd. Hij moet volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie 18 maanden zitten.

Waarschijnlijk kan hij pas daarna naar Nederland komen. Het OM gaat in de tussentijd wel door met de zaak en hoopt de man tussentijds toch te kunnen horen. "Wij gaan daarover in gesprek met de Fransen."

De politie pakte twee weken na de schietpartij in Blerick een 22-jarige medeverdachte op. Die zit nog steeds vast, meldt 1Limburg.