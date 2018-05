Actrice Margot Kidder uit Superman overleden

In de VS is filmactrice Margot Kidder op 69-jarige leeftijd overleden. Ze speelde in de jaren 70 Lois Lane in een aantal Superman-films met Christopher Reeve. Kidder was ook te zien in films als 'Black Christmas', 'Sisters' en 'The Great Waldo Pepper', met Robert Redford.

De actrice werd in Canada geboren en kreeg in 2005 de Amerikaanse nationaliteit. Daarna speelde ze nog wel in tv-series, maar manifesteerde ze zich steeds meer als politiek activist. Ze voerde actie voor de Democraten en voor het milieu. Haar strijd tegen de inval in Irak leverde haar de bijnaam 'Bagdad Betty' op.