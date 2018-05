Abdeslam niet in beroep tegen zijn veroordeling in België

Salah Abdeslam gaat niet in beroep tegen zijn veroordeling tot twintig jaar gevangenisstraf in België. Hij kreeg de straf voor zijn betrokkenheid bij een schietpartij in de Brusselse gemeente Vorst. Daarbij raakten in maart 2016 verschillende agenten gewond.

Abdeslam is de enige overlevende van de daders van de aanslagen in Parijs in november 2015, waarbij 130 doden vielen. Na die aanslagen vluchtte hij naar Brussel, waar hij in maart 2016 werd gearresteerd. Voorafgaand aan die arrestatie vond de schietpartij plaats waarvoor hij vorige maand werd veroordeeld.

Abdeslam zit gevangen in Frankrijk in afwachting van het proces over de aanslagen in Parijs. Pas na het uitzitten van de straf die hem daar wordt opgelegd, komt hij mogelijk naar België voor het uitzitten van die straf die hij daar gekregen heeft.