Rust bewaren is Roda's enige remedie voor een betere toekomst

De twee KNVB-bekers die hij in 1997 en 2000 met Roda won, lijken bijna opgegaan in het stof. "Wij zitten al jaren in deze situatie", klinkt het gelaten. Even leek in 2017 alles anders te worden, toen Aleksej Korotajev als weldoener neerstreek in Kerkrade. "Dan denk je anderhalf jaar geleden dat de ezel met de goudstukken is binnengekomen en dan blijkt een maand later dat de man wordt opgepakt", zegt Van de Luer.

"Grote plannen scheppen grote verwachtingen bij de mensen. Met alle gevolgen van dien, daar lopen we nog steeds tegenaan. Ik zou niet weten wat er nu met Korotajev gebeurt. Wij hopen al anderhalf jaar dat het meevalt, maar we zien nog geen witte rook. Ik hoop dat hij in ieder geval een gedeelte van zijn beloftes kan waarmaken."