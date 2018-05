Verdachte vernieling Joods restaurant in Amsterdam opnieuw vast

De 29-jarige man die wordt verdacht van het vernielen van ruiten van een Joods koosjer restaurant in Amsterdam zit opnieuw vast. Hij heeft zich niet gemeld bij de reclassering, zoals was afgesproken.

In december vorig jaar vernielde de man de ruiten van het restaurant en haalde er een Israƫlische vlag uit. Daarbij riep hij onder meer "Allahu Akbar". Later verklaarde hij dat hij de vlag in brand had willen steken.

De meervoudige kamer van de rechtbank buigt zich op 11 juli over de zaak. Tot die tijd was de man op voorwaarden vrij. Hij moest meewerken aan psychologisch en psychiatrisch onderzoek.

Ook moest hij zich regelmatig melden bij de reclassering, maar hij is tot twee keer toe niet verschenen op een afspraak. Op verzoek van de rechtbank in Amsterdam hij daarom zaterdag aangehouden.

Grote beroering

Het Openbaar Ministerie laat weten dat het in juli anders naar deze zaak zal kijken dan naar een 'gewone' diefstal met vernieling, vanwege de grote beroering die het heeft veroorzaakt. Dat werkt volgens het OM "strafmaat-verhogend".