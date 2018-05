Onwel worden Transavia-passagiers lag niet aan het vliegtuig

Er is geen technische oorzaak voor het ziek worden van acht passagiers op een vlucht van Transavia naar Turkije gistermorgen. Dat zegt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij. Met een technische oorzaak wordt een oorzaak bedoeld die met het vliegtuig te maken heeft.

Een uur na vertrek vanaf Schiphol naar Antalya werden acht passagiers zo beroerd dat de piloot besloot een voorzorgslanding te maken in Wenen. Daar werden de zieke passagiers onderzocht. Twee van hen werden overgebracht naar een ziekenhuis.

"We hebben grondig onderzoek gedaan naar alle mogelijke technische oorzaken", aldus de woordvoerder. "Gisteren en de afgelopen nacht zijn er tests en inspecties geweest. Vandaag hebben we contact gehad met de vliegtuigfabrikant en een verificatievlucht uitgevoerd om het ventilatiesysteem te testen. Ook daar is niets uitgekomen."

Daarmee sluit de luchtvaartmaatschappij een technische oorzaak voor de problemen dus uit. Over wat de passagiers dan wel ziek heeft gemaakt, wil de woordvoerder niet speculeren. "Maar een technische oorzaak is er niet."

Nazorg

De maatschappij houdt via touroperators contact met de passagiers van de vlucht. "Als er behoefte is aan nazorg, dan zullen we daar voor zorgen", aldus de woordvoerder. "Het overgrote deel van de passagiers vloog gistermiddag met een vervangend toestel door naar Antalya.

De twee andere passagiers mochten het ziekenhuis gisteren na een paar uur weer verlaten. Ook zij zijn inmiddels op de plaats van bestemming aangekomen. Hoe het met hen is, wil de woordvoerder van Transavia niet zeggen.