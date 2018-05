Tijdelijk opvolger voor opgestapte topman bij Air France-KLM

In Frankrijk is de 68-jarige Anne-Marie Couderc benoemd tot tijdelijk opvolger van de vorige week opgestapte topman Jean-Marc Janaillac van de luchtvaartmaatschappij Air France-KLM. Couderc zal het concern leiden tot over enkele maanden een definitieve opvolger is gevonden.

Janaillac stapte op vanwege het slepende conflict met de vakbonden. Toen zijn salarisbod dat hij buiten de bonden om aan het personeel had gedaan werd afgewezen, diende hij zijn ontslag in.

Couderc zat al in de raad van bestuur van de luchtvaartmaatschappij. Ze heeft haar sporen verdiend in de politiek en het bedrijfsleven in Frankrijk. Ze is onder meer staatssecretaris geweest.

Haar nieuwe functie is te vergelijken met die van president-commissaris. Grote beleidswijzigingen zijn van haar niet verwachten.

KLM en Air France fuseerden in 2003. Sindsdien is er regelmatig ruzie tussen de Nederlanders en de Fransen. Dit zijn de grootste problemen: