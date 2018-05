Vier jongens aangehouden voor gewapende straatroof

De politie heeft vier minderjarige jongens aangehouden die worden verdacht van een gewapende straatroof en een overvalpoging op een winkel. De jongens zijn 15, 16 en 17 jaar.

Twee van de jongens bedreigden in november de eigenaar van een winkel in Huizen met een wapen. De jongeren zeiden dat ze geld wilden. De eigenaar bleef volgens de politie rustig en uiteindelijk renden de twee de winkel uit. Ze gingen ervandoor op een scooter en een fiets. De scooter werd bestuurd door een andere jongen.

In februari is geprobeerd iemand te beroven op straat en een paar dagen later was het weer raak. Toen lukte de straatroof wel. De verdachten droegen maskers en bedreigden de slachtoffers met een vuurwapen.

De vier jongens zijn vanmorgen aangehouden. Het onderzoek is nog niet afgerond. Mogelijk zijn er nog meer mensen bij de straatroven en overvallen betrokken, meldt NH Nieuws.