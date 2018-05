Palestijnen gaan morgen staken om doden van vandaag te herdenken

De Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO heeft voor morgen een algemene staking voor de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook aangekondigd als bewijs van rouw om de tientallen Palestijnen die vandaag om het leven kwamen bij anti-Israëlische protesten. Onder de PLO valt onder meer de Fatah-beweging, die op de Westelijke Jordaanoever de dienst uitmaakt.

Om 16.00 uur stond het dodental op 41. Medisch personeel in de Gazastrook meldt ruim 900 gewonden, van wie velen door kogels geraakt zijn.

Veroordeling

Israëls buurlanden Egypte en Jordanië veroordelen het escalerende geweld scherp. De Jordaanse regering spreekt van misdadig, excessief geweld tegen weerloze Palestijnen.

Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat Israël zich door de verhuizing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem aangemoedigd voelt om tientallen Palestijnen om het leven te brengen.

De Franse minister van Buitenlandse Zaken Le Drian roept Israël op terughoudendheid te betonen in plaats van geweld te gebruiken.

Israël 70 jaar

Het dodental is het hoogste in een dag, sinds de Palestijnen eind maart begonnen aan de 'Grote mars van de terugkeer'. Het protest moet morgen een hoogtepunt bereiken, als Israël zijn zeventigjarig bestaan viert. Militante Palestijnen beschouwen dat als de dag van de 'Catastrofe'.

De PLO kondigde een totale staking aan in de Palestijnse gebieden, "uit respect voor de martelaren die vandaag door toedoen van Israël de dood vonden".

De Palestijnen kwamen in actie op de grens van de Gazastrook en Israël op de dag van de opening van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem. De Israëlische regering had keihard optreden aangekondigd tegen Palestijnen die een rode lijn in het grensgebied overschreden. Israëlische militairen schoten met scherp op Palestijnse overtreders.

Een Palestijnse leraar in Gaza zei dat de Palestijnen in actie kwamen om de wereld te laten zien dat een eeuwigdurende bezetting niet geaccepteerd wordt.