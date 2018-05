Rotterdam herdenkt bombardement op de stad

Rotterdam herdenkt vandaag dat de stad 78 jaar geleden werd gebombardeerd. Meer dan 800 kwamen om het leven en 80.000 inwoners raakten dakloos.

De bombardementen waren op 14 mei 1940. De Duitsers verwoestten een groot deel van het centrum van de stad. De actie duurde tien minuten.

De gebeurtenis wordt op verschillende plekken en momenten herdacht. Om 10.00 uur vanmorgen legde burgemeester Aboutaleb een krans bij het monument aan de Statenweg, tegenover het huis op nummer 147. In die woning kreeg Rotterdam op 14 mei 1940 het Duitse ultimatum overhandigd waarin stond dat de stad zich moest overgeven aan de Duitsers, meldt RTV Rijnmond.

Vergeven maar niet vergeten

Aboutaleb vertelde in een toespraak hoe trots Rotterdammers zijn op hun stad. "Het is niet goed om de oorlog altijd maar in je hart te dragen. En vergeven is fantastisch, maar vergeten niet", zei hij.

Rond het middaguur was er in de Laurenskerk een bijeenkomst met een toespraak van een theoloog. Daarna werd er gewandeld naar Plein 1940. Daar was een herdenking bij het monument De Verwoeste Stad van Ossip Zadkine. De kerkklokken werden van 13:29 tot 13:39 tien minuten lang geluid om de bombardementen te herdenken.

Vanavond is de Erasmusburg verlicht in groen-wit-groen, de kleuren van de Rotterdamse vlag.