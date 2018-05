In beeld: buurt in Hawaï in as na lavastromen

Het lijkt uitgestorven in Leilani Estates, een plaats in de Amerikaanse staat Hawaï. Normaal gesproken wonen hier gezinnen met kinderen in villa's, maar sinds vulkaan Kilauea eerder deze maand begon met spuwen, hebben honderden inwoners de plaats verlaten.

Op foto's is te zien wat de lava voor schade heeft aangericht. Jeff Hickman van de Nationale Garde van Hawaï controleert het getroffen gebied. Ondanks een verplichte evacuatie is toch nog niet iedereen vertrokken.

"We zeggen tegen deze mensen: evacueer als je kunt, want we kunnen waarschijnlijk niet meer hier komen om je te redden", zegt Hickman. "Er komt een moment waarop we tegen onze eigen mensen moeten zeggen: je mag het gebied niet in."