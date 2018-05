Vier jaar cel voor maken van kinderporno van stiefdochter

Een 29-jarige man uit Geldrop is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk, voor het maken van kinderporno. Ook moet hij zich verplicht laten behandelen.

De man maakte ruim twee jaar pornografische foto's en films van zijn minderjarige stiefdochter. Zij was in die periode 10 tot 12 jaar oud. Daarnaast downloadde hij vele foto's en video's. Het gaat volgens de rechtbank om bijna 16.000 bestanden.

Volgens de rechtbank zijn er aanwijzingen dat de man zijn stiefdochter ook drogeerde, maar dat is niet met zekerheid vast te stellen. Hij is daar dan ook van vrijgesproken. Wel is hij veroordeeld voor het in bezit hebben van de drug ghb.

Misbruik van vertrouwen

De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij op ernstige wijze de lichamelijke integriteit van zijn stiefdochter heeft geschonden. Hij maakte misbruik van zijn overwicht en het vertrouwen dat het kind in hem had.

Ook bracht hij haar in een loyaliteitsconflict. Het meisje verklaarde dat ze vindt dat haar stiefvader straf verdient, maar ook dat ze graag wil dat hij snel naar huis komt zodat het het gezin herenigd wordt.

Verplichte behandeling

De man heeft spijt betuigd, maar kon de rechtbank niet uitleggen waarom hij de foto's en video's van zijn stiefdochter maakte. De rechtbank noemt dat zorgelijk en vindt daarom dat hij zich moet laten behandelen.

Voor het voorwaardelijke deel van zijn celstraf heeft de man een proeftijd van vijf jaar opgelegd gekregen. De rechtbank wil daarmee het slachtoffer beschermen tot ze meerderjarig is, schrijft RTV Utrecht.