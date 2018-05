'Huizensite Funda moet zich wapenen tegen aanval concurrenten'

Huizensite Funda moet sneller moderniseren om zich de toenemende concurrentie van het lijf te houden. Banken maar ook andere grote investeerders azen op een plek in de markt voor online huizenverkoop.

Dat zegt directeur Ivo Heukensfeldt Jansen van makelaarsvereniging NVM. De NVM is grootaandeelhouder van Funda, waar het momenteel rommelt. De huizensite maakte eind vorige week plots bekend dat de voltallige raad van commissarissen is opgestapt, volgens een summier persbericht wegens een verschil van inzicht met de NVM.

"Wij zijn van mening dat de raad van commissarissen moet worden uitgebreid van drie naar vijf", zegt NVM-directeur Heukensfeldt Jansen. "Om meer deskundigheid binnen te halen om de groeiende concurrentie te lijf te gaan. Daar waren de zittende commissarissen het niet mee eens. Toen hebben ze besloten op te stappen."

Vertrouwelijk

De raad van commissarissen (rvc) wil geen toelichting geven. "Als commissaris heb je een vertrouwelijke rol, ik kan daar verder niets over zeggen", laat commissaris Jitse Groen weten. "Er was een verschil van inzicht, maar daar laat ik het bij ", voegt de oprichter van Thuisbezorgd.nl toe.

Grootaandeelhouder NVM wil het aantal commissarissen graag uitbreiden omdat Funda van alle kanten aangevallen gaat worden, stelt NVM-directeur Heukensfeldt Jansen. "Banken en andere partijen azen op een plek in de online huizenmarkt. Rabobank heeft al een app waarop consumenten woningen kunnen bekijken en ING beweegt zich ook in die markt."

Daarom is het volgens de NVM noodzakelijk extra advieskracht binnen te halen. "Rustige vooruitgang is achteruitgang in deze markt. We moeten Funda echt verder aanpassen aan de wensen van consumenten. Die zijn gewend alles te regelen met de ene muisklik na de andere." Hoe dat er precies zou moeten uitzien, wil Heukensfeldt Jansen niet zeggen.

Hypotheken

Het zou kunnen zitten in de hypotheekverstrekking bijvoorbeeld. Rabobank experimenteert met de app Homecatcher. "Daarop kunnen mensen zien wat hun eigen woning ongeveer op kan leveren", zegt een woordvoerster van Rabobank. "En wat hun gewenste nieuwe woning ongeveer zou kosten en of dat financieel haalbaar is. Dat doen we op basis van allerlei data die we tot onze beschikking hebben. Maar wij gaan niet zelf woningen aanbieden, wij blijven bank en willen graag de hypotheek verstrekken."

Oud bol.com-topman Daniel Ropers opperde eerder in het Financieele Dagblad al dat er een schat aan informatie voorhanden is die je aan Funda kunt toevoegen. Welke scholen liggen in de omgeving en hoe worden die gewaardeerd? Of wat zijn de afstanden tot openbaar vervoer?

Dilemma

Volgens Ropers levert Funda makelaars ook een dilemma op. Hoe ver moet je Funda ontwikkelen? De klant wil het liefste alles online regelen, maar waar blijft de rol voor de makelaar dan nog?

Funda houdt morgen zijn aandeelhoudersvergadering en dan worden drie nieuwe commissarissen voorgedragen. Ook krijgt Funda met Quintin Schevernels een nieuwe bestuursvoorzitter. Hij werkte eerder voor online media bij de Telegraaf Media Groep en VNU Media.

"Met hem hebben we de juiste man om Funda verder te ontwikkelen", zegt Heukensfeldt Jansen. "Daarnaast zoeken we dus nog twee extra commissarissen en dan kan Funda zich wapenen voor de verwachte concurrentieslag."