Ook in Nederland daalt het aantal insecten

Het aantal insecten in Nederland is de afgelopen twintig jaar afgenomen. Dat blijkt uit metingen en analyses die zijn uitgevoerd in opdracht van Natuurmonumenten.

Wetenschappers van de Radboud Universiteit en het Kenniscentrum Insecten deden onderzoek naar het aantal insecten in de natuurgebieden De Kaaistoep in Noord-Brabant en Wijster in Drenthe. Ze analyseerden de cijfers uit de gebieden en concludeerden dat het aantal nachtvlinders met 54 procent is afgenomen en het aantal loopkevers met 72 procent, meldt Natuurmonumenten. Deze twee groepen vormen zo'n 6 procent van het totaal aantal insecten in Nederland.

Veelzeggend

De oorzaak voor de afname van het aantal insecten ligt volgens Natuurmonumenten bij de landbouw. Er wordt bijvoorbeeld te veel fosfaat en bestrijdingsmiddelen gebruikt. "In geen enkel Europees land is sprake van zo'n intensief gebruik van gewasbeschermingsmiddelen als in Nederland. Dat moet anders, we moeten toe naar minder chemie, meer biologie en meer innovatie", zegt directeur Marc van den Tweel van Natuurmonumenten.

De organisatie noemt de resultaten van de studie naar de twee natuurgebieden veelzeggend omdat er verschillende onderzoeksmethoden zijn gebruikt en dat er in beide gevallen een dalende trend is te zien. Van den Tweel verwijst ook naar de resultaten van onderzoeken in het buitenland. Uit een Duits onderzoek van vorig jaar zou blijken dat het aantal vliegende insecten in 27 jaar met driekwart was afgenomen. In Frankrijk zou het aantal vogels flink zijn gedaald omdat de dieren een tekort hebben aan insecten om te eten.

Verslaggever Martijn Bink maakte in oktober vorig jaar een reportage over de enorme afname van het aantal insecten in Duitse natuurgebieden.