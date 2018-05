OM eist taakstraf tegen vrachtwagenchauffeur die wiel verloor

Het Openbaar Ministerie heeft een taakstraf van 240 uur geƫist tegen een vrachtwagenchauffeur die in 2016 twee wielen verloor tijdens het rijden. Een van de wielen raakte de auto van een 73-jarige vrouw. Zij overleed ter plekke.

Volgens het OM is de man tekortgeschoten in zijn zorgvuldigheidsplicht en moet hij naast de taakstraf ook een rijontzegging van een jaar krijgen, waarvan de helft voorwaardelijk.

Chauffeur zag niets bijzonders

De chauffeur zei vandaag dat hij voorafgaand aan de rit een rondje om zijn vrachtwagen had gelopen maar niets bijzonders had gezien. Ook tijdens het rijden viel hem niets op, tot andere weggebruikers hem alarmeerden. "Op de A2 werd er naar me getoeterd", zei de man. "Toen zag ik er een wiel afvliegen. Ik ben meteen gestopt."

Het wiel rolde van het viaduct af en kwam met een klap op het dak dak van de auto van de 73-jarige vrouw terecht. Zij raakte van de weg en kwam met haar auto tegen een betonnen pilaar tot stilstand. De vrouw overleed ter plekke.

Nog eens 22 moeren niet goed vast

Na het ongeluk controleerde de politie de overige tien wielen van de vrachtwagen. Van de 50 moeren, bleken er nog eens 22 niet goed vast te zitten. De chauffeur zei op de zitting dat hij heeft gedaan wat hij had moeten doen en dat hij niets zag aan de wielen.

De man had de vrachtwagen met oplegger kort voor het ongeluk gekocht en laten opknappen. Ook liet hij de velgen spuiten. En dat is mogelijk de oorzaak van het losraken van de wielen, zegt een verslaggeefster van Omroep Brabant die bij de rechtszaak aanwezig is.