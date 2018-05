Protest bij grens Gaza-Israël barst los op feestdag Israël

De officiële opening van de Amerikaanse ambassade is gepland voor vanmiddag 15.00 uur. Alle ambassades die zijn vertegenwoordigd in Israël hebben een uitnodiging gekregen. West-Europese landen zullen ontbreken, maar landen als Tsjechië, Hongarije en Roemenië sturen wel vertegenwoordigers. De EU heeft zich uitgesproken tegen de verhuizing van de Amerikaanse ambassade. EU-buitenlandcoördinator Federica Mogherini verklaarde dat de kwestie-Jeruzalem moet worden opgelost in vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen.

De verhuizing van de Amerikaanse ambassade is overigens voor een groot deel nog symbolisch. Alleen de ambassadeur en een klein deel van het personeel gaan over, het leeuwendeel van de ongeveer 800 medewerkers blijft voorlopig nog in Tel Aviv. President Trump spreekt vermoedelijk via een videoverbinding bij de ceremonie. Hij heeft zijn schoonzoon Jared Kushner en dochter Ivanka Trump afgevaardigd. Daarnaast is de Amerikaanse minister van Financiën Steve Mnunchin erbij aanwezig.

Ook de Israëlische actiegroep Peace Now is van plan om van zich te laten horen. Er staat een protest gepland vlak bij de plek waar de ceremonie plaatsvindt. Peace Now waarschuwt dat de verhuizing van de ambassade de veiligheid van Israël in gevaar kan brengen en de kansen op vrede verkleint. De organisatie wijst erop dat de Palestijnen Oost-Jeruzalem zien als hun toekomstige hoofdstad van een Palestijnse staat.