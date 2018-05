EU probeert Iran 'aan boord' te houden

Minister Blok van Buitenlandse Zaken wil dat de EU niet overhaast reageert op het opzeggen van de Iran-deal door de Verenigde Staten. "We moeten geen wilde dingen gaan doen", zei hij.

Blok is vandaag in Brussel voor een vergadering van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken. Het opzeggen van de Iran-deal door de VS staat niet op de agenda, maar wordt in de wandelgangen wel besproken.

De afgelopen dagen had Blok al telefonisch contact met EU-buitenlandchef Morgherini. "We proberen Iran aan boord te houden en bekijken wat de mogelijkheden zijn om zonder de VS verder te gaan", zei Blok.

Niet overtuigd

President Trump heeft vorige week het akkoord met Iran over de afbouw van zijn nucleaire programma opgezegd en dat land opnieuw sancties opgelegd. Bedrijven die toch zaken doen met Iran riskeren een straf, ook Europese bedrijven, maar is Blok daar nog niet helemaal van overtuigd. "Ik hoor daar namelijk verschillende dingen over", zei hij zonder daar nader op in te gaan.

Morgen praten Morgherini en de ministers van Buitenlandse Zaken van de zogeheten grote drie (Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Zarif. Woensdagavond bespreken de regeringsleiders de situatie tijdens een diner op de Europese top in Sofia.