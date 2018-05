Dak bezwijkt door vele regen: 'Ziet eruit als een omgekeerde ramkraak'

Bij attractiepark Drouwenerzand in de Drentse gemeente Borger-Odoorn stonden mensen tot hun knieƫn in het water. Bezoekers van een restaurant daar keken raar op toen ze bij hun auto op de parkeerplaats kwamen. Die was veranderd in een meer.

"Mijn auto staat volledig vol met water", zei een van hen tegen RTV Drenthe. "Ik zat binnen te eten, maar ik wist niet dat hier buiten zo erg was."

De man had het restaurant nog geholpen met het dweilen van de wc's. "Want binnen ging het ook niet helemaal goed ging. Als ik dit had geweten, had ik de auto eerder weggehaald. Maar hij doet het gelukkig nog."