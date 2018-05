Tikkie minder winst voor ABN Amro

Het gaat niet slecht bij ABN Amro, maar de bank moest afgelopen kwartaal wel genoegen nemen met iets minder winst. Die kwam uit op 595 miljoen euro, drie procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Voor een belangrijk deel heeft dat te maken met kredietvoorzieningen: geld dat de bank opzij zet voor het geval een klant een lening niet kan terugbetalen. Die voorzieningen moesten afgelopen maanden voor bedrijven in met name de scheepvaart en offshore omhoog.

Die bedrijven zijn nog erg kwetsbaar door de onzekere olieprijzen en de krimp in de olie- en gasindustrie. Zette ABN in de eerste maanden van vorig jaar nog 63 miljoen euro opzij aan voorzieningen voor leningen, in dezelfde periode dit jaar is dat opgelopen tot 208 miljoen euro.

Tegelijk had ABN Amro meer rente-inkomsten, onder meer doordat de bank meer leningen verstrekte, vooral in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf.

Geen nieuw IT-systeem

Verder is de bank volgens directeur Kees van Dijkhuizen "goed op weg" met kostenbesparingen. Die zijn nodig, onder andere doordat ontwikkelingen als internetbankieren de winstgevendheid onder druk zetten. Afgelopen anderhalf jaar bespaarde ABN zo'n 450 miljoen euro. In 2020 moet er nog eens 450 miljoen bespaard zijn.

Het IT-systeem van de bank wordt voorlopig niet vervangen. "We hebben vertrouwen in onze huidige aanpak, die gericht is op het doorlopend invoeren van moderniseringen", zegt Van Dijkhuizen. De bank denkt daarnaast met betaalapps als Tikkie en Grip goed voorbereid te zijn op nieuwe regelgeving, waarmee de weg vrijgemaakt wordt voor concurrerende bankdiensten en apps.

Wel zitten de DDoS-aanvallen van de laatste tijd op instellingen waaronder banken hem behoorlijk dwars. Crimineel noemt hij het en vindt dat het hard aangepakt moet worden.