Bijna 3 miljoen kijkers voor nieuwe BzV-boeren

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Boer zoekt Vrouw heeft ruim 2,9 miljoen kijkers getrokken. Dat is vergelijkbaar met eerdere edities van het succesvolle NPO-programma.

In de uitzending van gisteravond bezocht presentatrice Yvon Jaspers de tien deelnemers van dit seizoen: drie boerinnen en zeven boeren. Kijkers die belangstelling hebben in een date, kunnen de komende weken een brief sturen. In het najaar is dan te zien hoe het de boeren en hun dates is vergaan.

Boer zoekt Vrouw is bezig aan het tiende seizoen. Het programma is vanaf het begin een kijkcijferkanon van de NPO: sommige afleveringen trokken meer dan 5 miljoen kijkers.