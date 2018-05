Wekdienst 14/5: de examens beginnen en VS-ambassade naar Jeruzalem

En dan nog dit

Vandaag is The Dude Day. Twintig jaar geleden kwam de film The Big Lebowski uit, de cultkomendie van de Coen-brothers met Jeff Bridges in de rol van Lebowski, alias The Dude. Vandaag wordt in veel bioscopen de film nog eens vertoond, vaak met speciale acties. Zo krijg je op veel plaatsen een gratis drankje als je net als Jeff Lebowski in je kamerjas komt.