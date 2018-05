Geestelijke Sadr op winst in Irak, fors verlies premier Abadi

De politieke coalitie van de sjiitische geestelijke Muqtada al-Sadr heeft tot nu toe de meeste stemmen gekregen bij de parlementsverkiezingen in Irak. Dat heeft de kiescommissie bekendgemaakt. De stemmen in 10 van de 19 provincies zijn geteld, waaronder de hoofdstad Bagdad. Het duurt waarschijnlijk nog twee dagen voordat alle voorlopige uitslagen bekend zijn.

De verkiezingscampagne van Sadr draaide om sociale hervormingen en de strijd tegen corruptie bij de overheid. Iets waar de regering van premier Haider al-Abadi breed van werd beschuldigd; zijn partij verliest fors. De premier was de favoriet voorafgaand aan de verkiezingen en hoopte juist op een zege na het verslaan van terreurgroep IS en de toegenomen veiligheid in Irak.

Historisch lage opkomst

Een alliantie van kandidaten onder leiding van de sjiitische Hadi al-Amiri heeft na de coalitie van Sadr voorlopig de meeste stemmen gekregen. Amiri geniet grote steun omdat hij een van de leiders was in de strijd tegen Islamitische Staat.

De verkiezingen waren de eerste grote stembusgang sinds IS na een vier jaar durende strijd grotendeels werd verdreven. De opkomst was historisch laag, ondanks een oproep van premier Abadi aan alle 24 miljoen kiesgerechtigden om toch vooral hun stem uit te brengen. De opkomst bedroeg 44 procent.

Bomaanslag

Tijdens de verkiezingen waren er op verschillende plekken problemen met het elektronische stemsysteem. Ook klaagden sommige kiezers over moeilijk te bereiken stembureaus.

Zaterdag kwamen bij een bomaanslag ten zuiden van de stad Kirkuk twee Iraakse kiezers en een waarnemer van de verkiezingen om het leven. De aanslag werd opgeÃĢist door IS.