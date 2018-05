Congo en WHO zetten specialisten en vaccins in om ebola te stoppen

De Democratische Republiek Congo en VN-organisaties zijn begonnen met inzetten van specialistische teams om te voorkomen dat het aantal ebola-gevallen zich verder uitbreidt. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft 4000 vaccins die gebruikt kunnen worden in Congo. Ruim 32 ziektegevallen zijn tot nu toe verdacht, laboratoriumtesten hebben 2 ebola-gevallen bevestigd.

Voordat de vaccins effectief kunnen worden ingezet, moet eerst worden vastgesteld met wie de patiƫnten in contact zijn geweest. Inmiddels zijn 362 contacten getraceerd, twee van hen in de stad Mbandaka. De WHO-directeur voor Afrika, Matshidiso Moeti, is bezorgd. "Dat is een stad met 1 miljoen inwoners."

Transportroute

President Kabila heeft gisteren in de hoofdstad Kinshasa een gesprek gehad met WHO-topman Ghebreyesus over de uitbraak. Bij voorgaande uitbraken had Congo het geluk dat die in afgelegen gebieden waren. Dat en de slechte verbindingen in het land zorgden ervoor dat het virus zich niet veel verder kon verspreiden.

Nu is de uitbraak dicht bij de Congo-rivier, een belangrijke transportroute naar Kinshasa en Brazzaville in het andere Congo. Het aantal verdachte gevallen is al verspreid over 60 kilometer.