Ivanka Trump en man in Jeruzalem voor opening ambassade

De Joodse Kushner is door Trump verantwoordelijk gemaakt voor het vredesproces in het Midden-Oosten. Naast hem en Ivanka is onder anderen de Amerikaanse minister van Financiën Steve Mnuchin in Israël aanwezig. De verwachting is dat Trump de aanwezigen bij de ceremonie vandaag zal toespreken via een videoverbinding.

De verhuizing van de ambassade valt samen met de 70e geboortedag van de staat Israël en is vooral symbolisch. De Amerikaanse ambassadeur en een aantal stafmedewerkers verhuizen naar Jeruzalem, maar de meesten van de 800 medewerkers blijven voorlopig in Tel Aviv. De daadwerkelijke verhuizing van de zwaar beveiligde ambassade gaat 7 tot 10 jaar duren.

Het besluit om de ambassade te verplaatsen is al in 1995 genomen door het Amerikaanse Congres, maar door verschillende presidenten steeds uitgesteld. Sinds Trumps besluit om Jeruzalem als de hoofdstad van Israël te erkennen is het erg onrustig. Grote demonstraties volgden en ook morgen wordt geprotesteerd in de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever.

Het Israëlische leger heeft speciale eenheden, inlichtingendiensten en scherpschutters naar de grens met de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever gestuurd, ook met het oog op dinsdag. Dan worden grote demonstraties verwacht als de Palestijnen hun zogenoemde Mars van de Terugkeer afsluiten, die al weken duurt.