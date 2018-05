Meisje (5) vermist, weggehaald bij pleegouders

Een meisje van vijf is bij haar pleegmoeder weggehaald door haar Litouwse biologische moeder. Ze zijn in een onbekende zilverkleurig auto vertrokken. Het kind was met haar pleegmoeder bij volkstuintjes aan de Crijnsruwe in Maastricht.

Deimante Zasytyte werd rond 18.30 uur meegenomen. De politie in Limburg is dringend op zoek naar het meisje en sluit niet uit dat de moeder het kind meeneemt naar het buitenland. Vooralsnog is geen Amber Alert uitgegaan, omdat er geen sprake is van een levensbedreigende situatie.

De kleuter heeft een lichtgebruinde huid en zwarte krullen. Ze droeg een roze vest en een blauwe broek met bloemen. Haar moeder is een dikke vrouw met lang blond haar en een bril. Ze werd vergezeld door een man met zwarte kleding.