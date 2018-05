Israëlische voetbalclub wil naam veranderen in Beitar Trump Jeruzalem

De Israëlische voetbalclub Beitar Jeruzalem wil voortaan als Beitar Trump Jeruzalem door het leven gaan. De leiding van de profclub wil de Amerikaanse president zo bedanken voor het erkennen van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël.

Trumps dochter Ivanka kwam vandaag samen met haar man Jared Kushner aan in Jeruzalem om daar morgen de Amerikaanse ambassade te openen. De bekendmaking van de naamsverandering lijkt daarom een stuntje van de clubleiding.

In een bericht op de Facebook-pagina van de club staat dat Trump "moed en ware liefde voor het Israëlische volk" heeft getoond:

"Zeventig jaar heeft Jeruzalem gewacht op internationale erkenning, totdat president Trump, met een dapper besluit, Jeruzalem erkende als de eeuwige hoofdstad van Israël. De voorzitter van club, de eigenaar en de manager willen daarom de naam van de Amerikaanse president aan de clubnaam toevoegen."

Naamsverandering niet definitief

Overigens moet de Israëlische voetbalbond nog toestemming geven voor de naamswijziging. Volgens The Jerusalem Post is dat een ingewikkeld proces. Daarom is het twijfelachtig of het tot een officiële naamsverandering komt.

Beitar is een grote club in Israël en eindigde het afgelopen seizoen tweede in de hoogste divisie. De grootste club uit Jeruzalem staat bekend om zijn racistische harde kern, die niet toestaat dat Arabische spelers voor hun club uitkomen.