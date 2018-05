Dierenambulance geschokt: 19 jonge ganzen expres doodgereden

Negentien jonge ganzen zijn vanmorgen doodgereden op de Waterlandsezeedijk in Marken. Moedwillig, zegt een medewerker van de stichting Dierenambulance Purmerend. "Want het is een lange rechte weg en je ziet ze van ver al oversteken."

Medewerker Saskia was degene die op de melding afging. In eerste instantie zou het om vijf of zes ganzen gaan, maar tijdens de rit bleken het er al veel meer te zijn. "Twaalf, zei mijn collega Pim. Maar het waren er nog veel meer. Heftig was het, allemaal bij elkaar, over een lengte van vijf of zes meter."

Het ging om jonge ganzen van een week of vier, vijf oud. "Die zijn dan al gauw een centimeter of 20 hoog. Het ergste was dat sommige diertjes nog leefden en daar ter plekke doodgingen."

Niet veel geduld

Saskia zette de dierenambulance schuin op de weg om veilig haar werk te kunnen doen, maar niet alle automobilisten hadden daar geduld voor. "Gelukkig zette een man vanuit Marken ook zijn auto stil. Dat was heel fijn. Ik heb ze toen stuk voor stuk opgepakt, soms had ik alleen een poot vast. Daarom denk ik dat het met hoge snelheid is gebeurd."

Twee vuilnisvakken vol dode vogels raapte Saskia van de weg. "We hebben ze hier pas geteld. De ouders heb ik niet gezien, die zijn waarschijnlijk in paniek weggevlucht."

De ambulancemedewerkers hebben het verhaal op hun website en op Facebook gezet, waar het driftig wordt gedeeld en voorzien van commentaar. "De Dierenpolitie leest met ons mee, dus die pakt dat zelf op", zegt Saskia. "Verder hopen we dat iemand iets ziet of weet. Ik verwacht niet dat de auto veel schade heeft, maar er zullen wel veertjes, bloed en stukken vlees aan kleven."

Uitschakelen

Bij de Dierenambulance wordt over het voorval uitgebreid nagepraat. "Dat moet ook echt", zegt een collega van Saskia. "Je moet eerst iets uitschakelen zodat je je werk kunt doen, de weg snel kunt vrijmaken. Maar zo'n aanblik blijft heel lang in je gedachten. Daar moet je echt over praten."