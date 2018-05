Docenten in de schoolbankjes om 'problemen met examens te voorkomen'

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) kondigde toen al maatregelen aan om voor en na de examens extra controles door docenten te houden. Dit voorjaar werden voor drie vakken de precorrecties georganiseerd. Behalve voor Frans (vmbo) ook voor natuurkunde (havo) en economie (vwo).

"Er zijn wel een paar vragen over het examen waar ik graag met mijn collega's over wil discussiëren", zegt Maartje Mestrom van de Walewyc-mavo in Waalwijk na afloop van de toets. "Ik ben benieuwd hoe zij naar die vragen kijken." Ze is enthousiast over de dag. "Het is iets nieuws, en het zorgt ervoor dat je alert blijft op de examens".

Jan Machiel van Bragt van het Markland College in Oudenbosch sluit zich daarbij aan. "Het gaat om de toekomst van de leerlingen. Het is goed om daar met collega's kritisch naar te kijken." Allebei hopen ze van harte dat gedoe zoals vorig jaar uitblijft. "Problemen achteraf zijn voor niemand goed, dat moeten we zien te voorkomen". Daar besteden ze graag een deel van hun vrije zaterdag aan.

Elf antwoorden aangepast

Naar aanleiding van de dag in Arnhem is het antwoordmodel voor het examen vmbo Frans inderdaad op twee punten "verfijnd", zegt Adri van der Ven, sectormanager havo/vwo van het CvTE. Twee antwoorden werden aangepast, vooral taalkundig. "Docenten die voor de klas staan hebben meer gevoel voor hoe hun leerlingen spreken".

Bij het eindexamen natuurkunde havo (14 mei) werden elf verschillende antwoorden aangepast. Een vraag werd op advies van de docenten zelfs helemaal geschrapt. Bij economie vwo (23 mei) werden elf antwoorden anders geformuleerd. Bij deze examens geven leerlingen vooral open antwoorden, waarbij meer discussie mogelijk is.