Opnieuw doden bij aanhoudende protesten Nicaragua

In Nicaragua zijn bij anti-regeringsprotesten opnieuw twee doden gevallen. Boze Nicaraguanen gaan al weken in steden in het hele land de straat op om te demonstreren tegen de regering van president Ortega.

De politie treedt vaak hardhandig op tegen betogers, die op hun beurt autobanden in brand steken en met stenen gooien. De twee doden vielen in Masaya, een plaats vlak bij de hoofdstad Managua. Volgens getuigen werden ze door de politie doodgeschoten.

Het protest begon halverwege april en richtte zich in eerste instantie tegen de aankomende versobering van de sociale zekerheid. In een nieuwe wet gaan sociale premies omhoog en worden tegelijkertijd de pensioenuitkeringen gekort. Inmiddels eisen de betogers dat president Ortega aftreedt.

#SOSNicaragua

Ondertussen klinkt op sociale media een schreeuw om hulp en om te stoppen met het geweld onder de hashtag #SOSNicaragua. Volgens mensenrechtenactivisten zijn al zeker 63 mensen omgekomen sinds het begin van de protesten.

Ortega riep zelf in een korte boodschap aan zijn bevolking ook op te stoppen met het geweld. Het Nicaraguaanse leger vraagt de regering om te praten met de oppositie en zegt niet in te zullen grijpen als mensen willen demonstreren.