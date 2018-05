KLM-topman Elbers: we kunnen niet zonder Air France

Een breuk tussen Air France en KLM is volstrekt niet aan de orde. KLM-topman Elbers noemde zo'n opsplitsing in het tv-programma Buitenhof ondenkbaar, al benadrukte hij dat de Fransen snel orde op zaken moeten stellen, omdat de schade van de pilotenstakingen bij Air France te groot dreigt te worden.

De stakingen hebben Air France-KLM tot nu toe 400 miljoen euro gekost, werd deze week bekend. Daarmee is de jaarwinst van Air France van vorig jaar bijna verdampt. "Van die 400 miljoen kun je ook twee Boeings 787 kopen", zei Elbers daarover.

Ook stapte Air France-topman Janaillac op nadat de stakende piloten hadden geweigerd een loonakkoord te sluiten. Het is "een ontzettend turbulente tijd", zei Elbers. "We hebben nu vijftien stakingsdagen achter de rug met grote effecten. Vooral ook voor onze klanten."

Sterke broer

Hoewel Elbers erkent dat KLM de laatste tijd het "merendeel van de financiële resultaten draagt" binnen het concern, is een afsplitsing geen optie voor hem. "We hebben samen een mooie uitgangspositie met de luchthavens Schiphol en Charles de Gaulle. Dankzij Air France vliegen wij nu naar vijftien bestemmingen in Zuid-Amerika en kunnen we als grote partij betere deals sluiten. Het is fijn om een Franse broer naast je te hebben, maar het moet wel een sterke broer zijn."

De topman was verder zichtbaar geïrriteerd over de stroomstoring op Schiphol van twee weken geleden. "In de eerste week van de meivakantie ging het nog goed maar daarna liep het in de soep." Hij leek het niet eens met het afsluiten van wegen naar Schiphol. "Dat is wel een heel drastisch besluit. Dan kunnen ook onze piloten niet op het vliegveld komen."