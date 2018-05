Een rode draak en klaprozen: zo keurde de Queen Harry's huwelijk goed

Buckingham Palace heeft foto's vrijgegeven van het document waarmee koningin Elizabeth het huwelijk van haar kleinzoon Harry met de Amerikaanse actrice Meghan Markle goedkeurde. In de akte schrijft de Britse vorstin de symbolische woorden 'Now Know Ye', die 'nu weet gij' betekenen.

De Queen tekende het document al twee maanden geleden, maar hoe het perkament eruitzag was nog onbekend. Aan het document is het 'Grote Zegel van het Rijk' bevestigd. De gekalligrafeerde tekst wordt geflankeerd door betekenisvolle symbolen.