Lichamen van nog twee Poolse mijnwerkers geborgen

Reddingswerkers hebben in een Poolse mijn de lichamen van twee vermiste mijnwerkers geborgen. Vorige week werden al twee andere mijnwerkers dood gevonden na een ongeluk in de kolenmijn bij de stad Jastrzebie-Zdroj. Een persoon wordt nog vermist.

De laatste twee lichamen werden gevonden nadat water uit de volgestroomde mijn was gepompt. Het mijnbedrijf zegt dat de zoektocht doorgaat. Ongeveer duizend mensen zijn betrokken bij de operatie, die het bedrijf een van de moeilijkste uit zijn geschiedenis noemt.

Het ongeluk ontstond door een aardbeving in de mijn met een kracht van 3,5 tot 4. Daardoor stortte een ondergrondse tunnel in en werd het contact met elf mijnwerkers op 900 meter diepte verbroken. Vier konden op eigen kracht ongedeerd naar boven komen. Twee collega's werden later gered. Zij waren gewond, maar niet levensgevaarlijk.