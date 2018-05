Verkeersruzie escaleert: zeven man opgepakt

In Oss is een verkeersruzie na een aanrijding gisteravond uit de hand gelopen. Zeven mensen zijn opgepakt voor vechten en steken.

Op de Willibrordusweg botsten een Opel en een Seat tegen elkaar. De vier inzittenden van de Opel liepen daarna naar de andere auto, waarna over en weer klappen vielen en de vier ervandoor reden.

Bult en snee

Niet veel later pakte de politie alle zeven betrokkenen op. Van de Opel-rijders was een man in zijn lies gestoken; hij had ook een wond op zijn voorhoofd. Hij is behandeld in het ziekenhuis en daarna de cel ingegaan.

Een van de drie inzittenden van de Seat had een bult op zijn hoofd en een snee in zijn onderbeen. De twee auto's zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. Alle mannen zitten vast op het bureau, schrijft Omroep Brabant.